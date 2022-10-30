Стало известно, почему не нужно записывать родителей в телефоне как «мама» и «папа»

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Телефон. Фото: Global Look Press

Директор по маркетингу платформы Gem4me Ольга Бобровская рассказала, почему стоит переименовать близких.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует дать контактам родных неочевидные имена.

Эксперт советует переименовать брата, сестру, маму и папу. Будет лучше, если вы не станете упоминать, кем приходится тот или иной близкий в контактах телефона.

«Ведь одна из распространенных схем мошенничества с использованием механизмов социальной инженерии — это звонки родственникам от имени абонента, чей список контактов они получили с целью получения денег. Предлогов для этого — множество, чаще всего сообщается о ложном ДТП или других неприятностях, в которые якобы попал человек», — передают слова Бобровской в 1prime.ru.

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«И если представить, что с украденного телефона раздается звонок родителям и им сообщают, что их ребенок, например, попал в ДТП, то вряд ли в первые минуты кто-то вспомнит про уловки мошенников», — добавила специалист.

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