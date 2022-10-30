Стало известно, почему не нужно записывать родителей в телефоне как «мама» и «папа»

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует дать контактам родных неочевидные имена.
Эксперт советует переименовать брата, сестру, маму и папу. Будет лучше, если вы не станете упоминать, кем приходится тот или иной близкий в контактах телефона.
«Ведь одна из распространенных схем мошенничества с использованием механизмов социальной инженерии — это звонки родственникам от имени абонента, чей список контактов они получили с целью получения денег. Предлогов для этого — множество, чаще всего сообщается о ложном ДТП или других неприятностях, в которые якобы попал человек», — передают слова Бобровской в 1prime.ru.
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«И если представить, что с украденного телефона раздается звонок родителям и им сообщают, что их ребенок, например, попал в ДТП, то вряд ли в первые минуты кто-то вспомнит про уловки мошенников», — добавила специалист.