Названа дата зачисления 30 тысяч рублей для россиян в ноябре

Денежная выплата от ПФР в размере 30 000 рублей станет доступна уже в ноябре.
Средства могут получить российские семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет. При этом выплату будут назначать по новому правилу.
Если ребенку исполнилось восемь лет более полугода назад, пособие зачислится с месяца подачи заявления. Если прошло меньше шести месяцев, выплату назначат с даты рождения.
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Теперь выплата полагается всем семьям, а не только одиноким. Но условие по доходам остается тем же. То есть в среднем заработок на одного члена семьи не должен превышать прожиточного минимума в регионе.
Еще у каждого родителя должен быть доход или объективная причина его отсутствия. Сотрудники ПФР могут спросить и об имуществе родителей.
К слову, выплата после одобрения поступит на счет в течение пяти рабочих дней. Те, кто успеет обратиться по выплате в начале ноября, получат средства на карту в срок до 11 ноября. Об этом сообщили в primpress.ru