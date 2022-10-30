Названа дата зачисления 30 тысяч рублей для россиян в ноябре

Денежная выплата от ПФР в размере 30 000 рублей станет доступна уже в ноябре.

Средства могут получить российские семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет. При этом выплату будут назначать по новому правилу.

Если ребенку исполнилось восемь лет более полугода назад, пособие зачислится с месяца подачи заявления. Если прошло меньше шести месяцев, выплату назначат с даты рождения.

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