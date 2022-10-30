Стало известно, когда у российских дилеров закончатся иномарки

Сообщается, что зарубежных автомобилей в зависимости от марки хватит до конца 2022 – начала 2023 года.
Улучшения ситуации на рынке можно добиться за счет возобновления отечественных производств и прихода китайских брендов. Отечественные дилеры рассматривают логистические цепочки и алгоритмы оформления официальных документов для импортируемых автомобилей.
Однако параллельный импорт машин не реализовался в полном объеме.
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«Сегодня мы видим минус 60% по итогам девяти месяцев и дефицит практически по всем брендам. На складах дилеров если и есть остатки машин, то это критические цифры, которые не могут удовлетворить спрос», – рассказала в беседе с Tass.ru пресс-секретарь ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вера Павлова.