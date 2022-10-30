Стало известно, когда у российских дилеров закончатся иномарки

Сообщается, что зарубежных автомобилей в зависимости от марки хватит до конца 2022 – начала 2023 года.

Улучшения ситуации на рынке можно добиться за счет возобновления отечественных производств и прихода китайских брендов. Отечественные дилеры рассматривают логистические цепочки и алгоритмы оформления официальных документов для импортируемых автомобилей.

Однако параллельный импорт машин не реализовался в полном объеме.