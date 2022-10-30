Россияне стали меньше скупать гречку и лимоны

В последнее время индекс потребления востребованных товаров на фоне пандемии составил 94,4 пункта. Он был снижен на 1,3 пункта.
В корзине необходимых продуктов все еще остаются антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, туалетная бумага, кусковое мыло, лимоны и гречка. Последние стали менее актуальны для граждан России.
Согласно исследованиям, средний чек вырос по перчаткам (6%, до 142 рублей) и медицинским маскам (5%, до 104 рублей).
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А вот снижение произошло по кусковому мылу (7%, до 96 рублей), лимонам (6%, до 34 рублей), гречке (4%, до 101 рубля). По антисептикам снижение произошло до 2%, 206 рублей. А по туалетной бумаге – 1%, до 99 рублей. Об этом сообщают ria.ru.