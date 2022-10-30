Россияне стали меньше скупать гречку и лимоны

В последнее время индекс потребления востребованных товаров на фоне пандемии составил 94,4 пункта. Он был снижен на 1,3 пункта.

В корзине необходимых продуктов все еще остаются антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, туалетная бумага, кусковое мыло, лимоны и гречка. Последние стали менее актуальны для граждан России.