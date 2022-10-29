Производители безжалостно накрутят цены даже на картошку: какие продукты подорожают к Новому году

Продавцы отмечают, что икра к Новому году тоже подорожает. Сейчас баночка стоит примерно 720 до 900 рублей.

На данный момент картошка – 20 рублей за кило в супермаркетах и 40 на рынках. Капуста – 15 рублей, лук репчатый – 14, столько же стоит и морковка. Но такие ценны были из-за сезонного удешевения, но скоро цены вырастут. Овощи будут поставлять из хранилищ. К концу декабря картошка будет стоить рублей 35-40, а ближе к весне – не меньше 50.

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Больше всего в ближайшее время подорожают огурцы и помидоры. Это тоже из-за сезонности. Пока огурцы в торговых сетях стоят от 80 до 120 рублей за килограмм. Помидоры – 90-150 рублей. Отечественный теплицы через 2-3 недели возьмут тайм-аут на технологический перерыв перед посевной уже будущего года.

Вплоть да конца февраля-начала марта к нам эти овощи будут ехать из Турции и Азербайджана и их цена, как считают эксперты, подскочет процентов на 50, а то и на все 100. Как минимум, на 15-20 % подорожает и зелень – укроп и петрушка, пишет «МК».