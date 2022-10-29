Октябрь завершится аномальной погодой: невероятное потепление и первый снег надвигаются на Москву

В 29 октября будет аномальное тепло, на порядок выше климатической нормы +11…+12 градусов. На следующий день произойдет так называемый обратный ход температуры до -1 градуса к вечеру. В понедельник, 31 октября, будет резкое похолодание и выпадет первый снег.

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«В ночь на понедельник, 31-октября, температура понизится -5 градусов, пройдет небольшой снег или мокрый снег. И днем в понедельник совсем не жарко, дневные температуры 0…+2 градуса, а по области от -2 до +3. То есть отрицательные температуры даже днем! Понятно, что при осадках в виде мокрого снега начнется подмерзание на дорогах. Мы увидим первый признак зимы – гололедицу», – пояснил Вильфанд в эфире радио «Комсомольская правда».

А в первых числах ноября температура будет ночью -4…+1 градус, днем от 0 до +5 градусов. Температура будет около климатической нормы или на 1 градус ниже.