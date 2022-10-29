Юрист предупреждает: названы льготы, которые пенсионеры теряют при переезде

Речь идет о региональных льготах, которые финансируются из бюджета субъекта России. Существует субсидия по оплате ЖКХ, которая является федеральной льготой. При переезде она сохраняется: если пенсионер на новом месте будет также собственником, и пройдет по условиям назначения субсидии, то он не потеряет данную льготу.

Социальная доплата к пенсии также будет предоставляться при переезде в другой регион, однако размер будет зависеть от прожиточного минимума в новом субъекте.

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Красовская также рассказала, что те пенсионеры, которые не выработали стаж на Крайнем Севере, или в районах, приравненных к РКС, и которым пенсия была назначена на общих основаниях, при переезде в регионы Севера получат повышение к пенсии за счет районного коэффициента.

Если же пенсионер переедет в другой регион и переведет туда свою пенсию, сменив прописку, то он потеряет в пенсии, поскольку у него не будет применяться этот районный коэффициент, объяснила она.

Юрист напомнила, что еще есть звание ветерана труда в субъекте, то есть пенсионер не является ветеранам труда России, но у него есть звание ветерана регионального значения (к примеру, ветеран труда Самарской области, ветеран труда Иркутской области и так далее — прим. ред.). Соответственно, когда пенсионер переезжает жить в другой регион, он теряет эти льготы, пишет «Прайм».