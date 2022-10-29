«Я в большой беде»: Собчак вышла на связь впервые после побега в Литву

На днях вокруг Ксении Собчак разгорелся громкий скандал. Коммерческий директор холдинга теледивы «Осторожно Media» Кирилл Суханов был задержан по обвинению в вымогательстве. Он дал показания против своей звездной руководительницы.
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Саму журналистку задержать не успели. Она сбежала в Литву. В ее доме прошли обыски.
Сначала Собчак отмалчивалась, а затем все же вышла на связь в своем Telegram-канале. Теледива не прокомментировала ни информацию об обвинениях, ни наличие у себя израильского паспорта.
«Сейчас я не захожу в Telegram так часто, как обычно, потому что все мои мысли связаны с моими близкими, от которых я отрезана, и моими сотрудниками, отрезанными от мира и семей. Да, я в беде. Видимо, в большой беде», — написала Ксения.
Напомним, ранее стало известно, что следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой по делу о вымогательстве. Теперь она имеет статус свидетеля.