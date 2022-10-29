Без антибиотиков и кишечной палочки: Роскачество назвало лучшие консервы из дичи

В них не было обнаружено антибиотиков, личинок трихинелл, тяжелых металлов и пестицидов, а микробиологические показатели соответствовали установленным требованиям.

Пищевая ценность была такой же, как заявлено в маркировке. Содержание оксипролина указало на то, что мясо, использованное для изготовления, было свежим.

Высоко оценили специалисты также вкус и запах консервов. Они были насыщенными, свойственными тушеному мясу, без посторонних привкусов и запахов.