Без антибиотиков и кишечной палочки: Роскачество назвало лучшие консервы из дичи

В Роскачестве провели проверку консервированного мяса дичи. Специалисты исследовали консервы из лосятины, оленины и кабанины на безопасность, качество и достоверность маркировки.
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Для лабораторных тестов закупили продукцию десяти производителей. Наиболее высокие оценки получили два товара: «Мясо кабана» МКК «Балтийский» и «Мясо лося охотничье» мясокомбината «Курганский».
В них не было обнаружено антибиотиков, личинок трихинелл, тяжелых металлов и пестицидов, а микробиологические показатели соответствовали установленным требованиям.
Пищевая ценность была такой же, как заявлено в маркировке. Содержание оксипролина указало на то, что мясо, использованное для изготовления, было свежим.
Высоко оценили специалисты также вкус и запах консервов. Они были насыщенными, свойственными тушеному мясу, без посторонних привкусов и запахов.