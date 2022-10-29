Образец поведения: разрабатывается этический кодекс блогера

Стало известно, что у российских блогеров появится ответственность в виде поддержания достойного поведения в Интернете.

Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что блогер должен быть образцом поведения для своих подписчиков. Нормы поведения будут прописаны в разрабатываемом Госдумой этическом кодексе блогеров.