Образец поведения: разрабатывается этический кодекс блогера

Стало известно, что у российских блогеров появится ответственность в виде поддержания достойного поведения в Интернете.
Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что блогер должен быть образцом поведения для своих подписчиков. Нормы поведения будут прописаны в разрабатываемом Госдумой этическом кодексе блогеров.
«Хочется, чтобы и там (в интернете) блогер представлял собой образец поведения достойного. Чтобы и в личной, и в публичной жизни, чтобы это соответствовало тому образу, который создает этот блогер», – отметила депутат.
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«Кроме того, бесконфликтность - блогеры не должны оскорбительно вести себя. Речь идет о том, чтобы отвечать на личные сообщения, комментарии», – указала Останин в беседе с ria.ru.
К слову, проект этического кодекса блогера будет обсуждаться 14 ноября в Госдуме.