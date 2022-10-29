Россиянам рассказали, когда не стоит соглашаться на обработку личных данных

Согласие на обработку данных стало обыденностью. Их заполняют, не задумываясь. Хотя иногда стоит предположить, в чьи руки попадет ваша личная информация.

Юрист Вадим Виноградов рассказал, когда не стоит давать согласие на обработку персональных данных.