Россиянам рассказали, когда не стоит соглашаться на обработку личных данных

Согласие на обработку данных стало обыденностью. Их заполняют, не задумываясь. Хотя иногда стоит предположить, в чьи руки попадет ваша личная информация.
Юрист Вадим Виноградов рассказал, когда не стоит давать согласие на обработку персональных данных.
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Когда информацию требуют на работе, в школе или финансовых учреждениях, опасений возникать не должно.
«Если же вы зашли на сайт, например, развлекательного характера, который предполагает заполнение развернутой анкеты, в том числе с указанием личной информации, стоит задуматься — а зачем владельцам ресурса так много знать о вас? Не будут ли переданы эти сведения навязчивым маркетологам или «слиты» откровенным мошенникам?», — передают слова эксперта 1prime.ru.
Вы в праве узнать, почему владелец подозрительного ресурса интересуется ваши личными данными.