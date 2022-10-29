Россиянам рассказали, когда не стоит соглашаться на обработку личных данных

Документы

Документы. Фото: Global Look Press

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов дал экспертное мнение в области кибербезопасности.

Согласие на обработку данных стало обыденностью. Их заполняют, не задумываясь. Хотя иногда стоит предположить, в чьи руки попадет ваша личная информация.

Юрист Вадим Виноградов рассказал, когда не стоит давать согласие на обработку персональных данных.

 

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Когда информацию требуют на работе, в школе или финансовых учреждениях, опасений возникать не должно.

«Если же вы зашли на сайт, например, развлекательного характера, который предполагает заполнение развернутой анкеты, в том числе с указанием личной информации, стоит задуматься — а зачем владельцам ресурса так много знать о вас? Не будут ли переданы эти сведения навязчивым маркетологам или «слиты» откровенным мошенникам?», — передают слова эксперта 1prime.ru.

Вы в праве узнать, почему владелец подозрительного ресурса интересуется ваши личными данными.

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