«Книга написана с бесстрашием»: принц Гарри расскажет о гибели матери в своих мемуарах

На днях стало известно, какую семейную тайну откроет принц Гарри в своих мемуарах. Примечательно, что это будет связано с родителями королевского наследника.

Муж Меган Маркл затронет тему развода родителей, а также напишет о гибели матери – принцессы Дианы.

Члены королевского семейства переживают, потому что книга принца Гарри может показать лица его родственников в неприглядном свете.