«Книга написана с бесстрашием»: принц Гарри расскажет о гибели матери в своих мемуарах

На днях стало известно, какую семейную тайну откроет принц Гарри в своих мемуарах. Примечательно, что это будет связано с родителями королевского наследника.
Муж Меган Маркл затронет тему развода родителей, а также напишет о гибели матери – принцессы Дианы.
Члены королевского семейства переживают, потому что книга принца Гарри может показать лица его родственников в неприглядном свете.
«Книга написана с бесстрашием и бескомпромиссной честностью», — передает Dailymail.co.uk.
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Напомним, 10 января 2023 года мемуары принца Гарри окажутся на полках книжных магазинов.