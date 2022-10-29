«Книга написана с бесстрашием»: принц Гарри расскажет о гибели матери в своих мемуарах

Принц Гарри

Принц Гарри. Фото: Global Look Press 

Поклонники и сама королевская семья боятся откровений творчества сына принцессы Дианы.

На днях стало известно, какую семейную тайну откроет принц Гарри в своих мемуарах. Примечательно, что это будет связано с родителями королевского наследника.

Муж Меган Маркл затронет тему развода родителей, а также напишет о гибели матери – принцессы Дианы.

Члены королевского семейства переживают, потому что книга принца Гарри может показать лица его родственников в неприглядном свете.

«Книга написана с бесстрашием и бескомпромиссной честностью», — передает Dailymail.co.uk.

 

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Напомним, 10 января 2023 года мемуары принца Гарри окажутся на полках книжных магазинов.

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