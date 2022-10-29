Скрываться нельзя: стало известно, что делать заемщику при просрочке кредита

Россиянам объяснили, чего нужно избегать при просрочке кредита.
Главное – найти компромисс с банком.
«Решать все проблемы с банком заемщику, который не может вовремя гасить ссуду, надо в течение 90 дней с момента начала просрочки. Провести переговоры, попросить об отсрочке выплаты или рассрочке, попробовать найти компромисс», – заявила юрист.
Эксперт предупредила, что по прошествии трех месяцев кредитор может обратиться в суд за соответствующим приказом. Тогда к заемщику могут прийти домой, опись имущество и даже ограничить выезд за рубеж.
«После этого срока кредитор может обратиться в судебный участок и получить в одностороннем порядке судебный приказ. Этот документ оформляют без вызова в суд сторон, поэтому узнать о том, что он выдан, можно будет лишь после того, как судебный пристав-исполнитель наложит арест на все счета и карты, в том числе зарплатные, и начнет удерживать деньги в пользу банка. Возможны визиты домой и опись имущества, а также ограничение выезда за границу», – передали слова юриста в aif.ru.