Необходимы два условия: женщинам в России сократили пенсионный возраст

Стало известно, что женщинам разрешается раньше уходить на заслуженный отдых.

Но для этого требуется иметь минимум троих детей и 15 лет стажа. Такая информация появилась на официальном сайте Пенсионного фонда.

Пенсионный возраст сокращается у многодетных матерей. Если у женщины трое детей, она может выйти на пенсию в 57 лет. Родительница четверых – в 56 лет. А рождение пятерых детей гарантирует пенсию в 50 лет.

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