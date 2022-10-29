«Это шанс возврата»: Василиса Володина доходчиво объяснила, что происходит в ретроградный Меркурий с людьми

Астролог Василиса Володина давно заметила, что люди опасаются периода ретроградности Меркурия. Особое движение планеты, отвечающее за коммуникации и перемещения, случается довольно часто на небосклоне и не может не влиять на людей. Ближайшее такое время наступит в середине января 2023 года. Но Володина объяснила, как стоит воспринимать ретроМеркурий по-правильному.

«Часто приходится слышать буквально страшился про ретроградный Меркурий. Тогда как само понятие ретроградности ничего страшного не несет. Это просто шанс возврата назад, повторение какой-то ситуации еще раз, и это иногда желанный ход событий», - объяснила астролог в своем Telegram.

Иными словами, период ретроградности помогает вернуться еще раз в то место или ситуацию, которые уже были прожиты или посещены.