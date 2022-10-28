«Считаем денежки»: эксперт назвал продукты, которые можно купить заранее для новогоднего стола

Чем ближе новогодние праздники, тем выше цены на многие продукты. Ритейлеры в первую очередь повышают цены на алкогольную продукцию и на главные гастрономические символы торжества.

По словам финансового аналитика Михаила Беляева, из года в год пользуются спросом деликатесы, которые выдерживают длительные сроки хранения, консервы и горячительные напитки.

«Согласитесь, что закуска является главным украшением стола. Поэтому я бы советовал сейчас, пока цены позволяют, покупать качественные сорта колбас, мясных деликатесов», — подчеркнул Беляев, передает «Вечерняя Москва».

В этот список эксперт посоветовал включить консервы: оливки, маслины, горошек, кукурузу, соленья и иные ингредиенты, предназначенные для приготовления салатов. Также Михаил Беляев посоветовал заранее купить мясо птицы. Однако, по его словам, больше всего денег россияне тратят на алкогольную продукцию.

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«Крепкий алкоголь, шампанское, коньяк, водка — все эти горячительные напитки к концу декабря резко подскочат в цене. Следовательно, есть толк запастись всем этим добром сейчас, чтобы не переплачивать потом», — посоветовал эксперт.

Беляев посоветовал заранее запастись новогодними аксессуарами, принадлежностями для украшения елки и дома, а также праздничными хлопушками и салютами.