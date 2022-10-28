«От свитера до панамы»: стилист назвала пять самых модных и необходимых для осени вещей

Гардероб осенью и зимой должен отличаться универсальностью, но при этом он может быть весьма модным. Стилист Екатерина Эрдман назвала пять полезных и модных вещей, которые обязательно должны быть в гардеробе.

В этом сезоне в моде меховые наушники и панамы. Они сочетаются с большинством верхней одежды и отличаются удобством, защитой от холода. Стилист посоветовала выбрать кремовую меховую панаму в сочетании с коричневым пальто. Модный образ можно дополнить шерстяным шарфом и перчатками.

«Еще одна полезная и незаменимая вещь в любом гардеробе —- свитер с высоким горлом. Лучше выбирать модель с качественным составом и в правильном размере, который будет удачно сидеть на вас. Предпочтительные цвета — базовые: кремовый, белоснежный, черный и коричневый», — поделилась стилист в интервью для «Газеты.RU».

Студеной зимой стоит присмотреться к комплектам термобелья, сказала Эрдман. Дизайнеры разработали множество стильных моделей, которые будут и согревать, и делать образ стильным.

«Пригодится в гардеробе осенью и зимой и шарф-палантин. Здесь многие сразу же вспомнили излюбленные блогерами шарфы в разноцветную клетку. Именно такие модели будут актуальны в ближайшие месяцы», — рекомендовала эксперт.

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