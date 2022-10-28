«Ситуация критична»: названо препятствие для российских спортсменов на пути к Олимпиаде

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях. Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что невозможность соревноваться на чемпионатах не так критична, но россиян могут не допустить и до квалификационных соревнований. По ее словам, это закроет путь на Олимпиаду 2024 года.

«МОК рекомендовал федерациям не допускать россиян. И почти все они к этому прислушались, кроме федерации по теннису — они дают спортсменам допуск под нейтральным флагом», — сказала депутат в беседе с «Лентой.ру».

Журова объяснила, что невозможность участвовать в чемпионатах хоть и неприятна, но не принципиальна. Недопуск к отборам на Олимпийские игры во многих случаях критичен.

«Волейбол уже не допустил россиян на отборочные игры, они не могут получить лицензии. И вот в чем смысл: если в 2023 году все события на Украине закончатся и нас начнут допускать, спортсмены могут уже не пройти отбор и не попасть на соревнования, ведь квалификации начинают проводиться заранее», — объяснила Журова.

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Напомним, мужская и женская сборные России по волейболу пропустят квалификационные соревнования Олимпийских игр 2024 года в Париже.