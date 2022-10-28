Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации в России

В пятницу, 28 октября, Владимир Путин провел встречу с Сергеем Шойгу. Министр обороны России сообщил президенту об окончании мероприятий по частичной мобилизации.

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Он подчеркнул, что новых процессов не планируется. Далее будет вестись работа с добровольцами и кандидатами на прохождение службы по контракту.

«Установленное вами задание — 300 тысяч — выполнено», — рассказал Шойгу Путину.

Также министр отметил, что возникшие на начальном этапе проблемы с обеспечением были решены. Сейчас на полигонах проходят подготовку 218 тысяч мобилизованных. В качестве добровольцев в войска отправились 13 тысяч человек.