«Триумфальное возвращение»: магазины Zara могут вновь открыться в России в январе

Магазины одежды Zara могут вновь заработать в России в январе следующего года. Но уже под управлением нового собственника. Данных о новом названии пока нет. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок Алексей Поповичев, передает РИА Новости.

В этом году из России ушли многие зарубежные бренды из-за политической ситуации. Некоторые компании продали свой бизнес, поэтому магазины и рестораны остались, но сменили название. Многие покупатели переживали из-за магазинов Zara. Эта сеть магазинов закрылась весной и до сих пор не работает. Недавно испанский холдинг Inditex принял окончательное решение о возвращении в Россию.