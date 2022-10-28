«Триумфальное возвращение»: магазины Zara могут вновь открыться в России в январе

Магазины одежды Zara могут вновь заработать в России в январе следующего года. Но уже под управлением нового собственника. Данных о новом названии пока нет. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок Алексей Поповичев, передает РИА Новости.
В этом году из России ушли многие зарубежные бренды из-за политической ситуации. Некоторые компании продали свой бизнес, поэтому магазины и рестораны остались, но сменили название. Многие покупатели переживали из-за магазинов Zara. Эта сеть магазинов закрылась весной и до сих пор не работает. Недавно испанский холдинг Inditex принял окончательное решение о возвращении в Россию.
Во вторник, 25 октября, сообщалось, что магазины Zara останутся в России под названием «Новая мода» (New fashion). Утверждалось, что в магазинах будут присутствовать не все коллекции бренда. Всего планируется открытие четырех магазинов.
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