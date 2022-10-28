Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

В пятницу, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. Этот день в стране является нерабочим. В 2022 году он выпадает на пятницу и совпадает с выходными. В связи с этим россиян ждут три выходных дня. Рабочими же станут дни с 31 октября по 3 ноября.
«С 1 по 3 ноября рабочие дни, при этом четверг, 3 ноября, — предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час», — рассказала эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, передает РИА Новости.
По ее словам, несмотря на нерабочие праздничные дни, зарплату работникам, получающим оклад, снижать нельзя. Привлечь сотрудника к работе в выходной и праздничный день можно только с его согласия. За это работник может получить оплату в двойном размере.
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