Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

По ее словам, несмотря на нерабочие праздничные дни, зарплату работникам, получающим оклад, снижать нельзя. Привлечь сотрудника к работе в выходной и праздничный день можно только с его согласия. За это работник может получить оплату в двойном размере.

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