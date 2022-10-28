В Польше отменили упрощенную процедуру трудоустройства для россиян

Власти Польши отменили упрощенную процедуру трудоустройства в стране для россиян. Об этом сообщает Польское агентство печати.

Если местные предприниматели хотят трудоустроить граждан РФ на основании разрешения на работу, они уже не будут освобождаться от тестирования рынка труда. Ранее получившие разрешения россияне могут продолжать работать до окончания срока действия документа. Об этом рассказала министр по вопросам семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг.

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