Как почувствовать себя счастливым за минуту: совет эксперта

Оказывается, есть методика, позволяющая ощутить счастье буквально за одну минуту. Об этом рассказал психолог Александр Шахов. По его словам, нужно просто остановиться, закрыть глаза на 10 секунд, после чего трижды сделать глубокий вдох и выдох.

При этом необходимо подумать следующее: «я открою глаза — и сразу увижу три предмета, которые меня радуют». Почувствовав предвкушение радости, надо открыть глаза и посмотреть вокруг, зафиксировав взгляд на тех самых трех предметах.

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