Как почувствовать себя счастливым за минуту: совет эксперта

Оказывается, есть методика, позволяющая ощутить счастье буквально за одну минуту. Об этом рассказал психолог Александр Шахов. По его словам, нужно просто остановиться, закрыть глаза на 10 секунд, после чего трижды сделать глубокий вдох и выдох.
При этом необходимо подумать следующее: «я открою глаза — и сразу увижу три предмета, которые меня радуют». Почувствовав предвкушение радости, надо открыть глаза и посмотреть вокруг, зафиксировав взгляд на тех самых трех предметах.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Смотрите вокруг, пока не увидите. Пусть это будет небольшой яркий цветок, или листопад, или краешек неба, или необычный сучок на дереве, красивое лицо незнакомца или доброе лицо друга.
Вы должны найти три вещи, три предмета в окружающем вас мире, глядя на которые вы испытываете радость. Радость вы должны ощутить в теле. Вы должны ее зафиксировать через ощущения и сказать себе: «Я чувствую радость». Хорошо, если это будет вслух, — это усилит методику», — приводит слова Шахова издание «РИАМО».