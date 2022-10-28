Срочно всем покупать, пока можно: в России запустили доставку одежды H&M

Товары шведского бренда, ушедшего из России, вновь доступны для потребителей из нашей страны.

В России запустили доставку одежды шведского бренда H&M. Для заказа доступны предметы женской и мужской одежды и обуви — все это привезут потребителям в России из европейских стран.

Важный момент — к оплате принимаются российские банковские карты, в том числе платежной системы «Мир».