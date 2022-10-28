Не только стричь волосы: что еще нельзя делать 28 октября

В народном календаре 28 октября называется днем Евфимия Осеннего. С этой датой связано немало примет и запретов.

По давней традиции, нельзя в этот день ругаться и вообще следует внимательно следить за своими словами: сказанные в сердцах, они могут исполниться. Не рекомендуется в этот день предаваться грусти. Не стоит заниматься и подсчетом денег: это грозит оставаться безденежным на протяжении целого года.

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Женщинам лучше не увлекаться в этот день уборкой и другими домашними делами. Нельзя также стричь волосы и делать сложные прически. А еще под запретом — рассказывать посторонним о своих планах и мечтах, иначе они не сбудутся, сообщает издание Аrgumenti.ru.