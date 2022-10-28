Медведев сообщил об индексации пенсий: более 30 миллионов человек получат большие деньги

Часть российских пенсионеров, а также бюджетники вскоре будут получать большие деньги благодаря индексации от государства. Пенсии будут пересчитаны у людей, которые имеют инвалидность.

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«Более 30 миллионов пенсионеров получат проиндексированную пенсию. Свыше 11 миллионов инвалидов смогут получить повышенные социальные выплаты. Работникам бюджетной сферы будет проиндексирована заработная плата», — сообщил Дмитрий Медведев, замглавы Совбеза РФ.

Заявление Дмитрий Медведев сделал на одном из заседаний программной комиссии. Стало известно, что вырастет также бюджет материнского капитала. В 2022 году он составлял 443 миллиарда, в 2023 году планирует раздать матерям 551 миллиард рублей.

Источник: «Российская газета»