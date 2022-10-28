Постепенное изъятие купюр: денежная реформа в России должна обнулить банкноты

В России началась денежная реформа, в результате которой часть купюр должна уйти из обращения, а новые, напротив, будут введены в оборот.

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Речь идет о банкнотах номиналом в сто, пятьсот, тысячу, две и пять тысяч рублей. На данный момент известно, что на новой сторублевке будут изображены Красная площадь и парк «Зарядье».

Планировалось, что новые купюры будут выдавать гражданам, а старые — просто изымать из банкоматов навсегда.

В тестовом режиме уже реформу начали опробывать, но пока эксперимент проходит с проблемами. Дело в том, что на территории РФ только 20% банкоматов оказались готовыми принять новые российские деньги, остальные 80% пока «выплевывают» новые рубли.

Источник: iz.ru