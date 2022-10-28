Как защитить свою банковскую карту при онлайн-покупках: три простых способа

В последнее время часто можно услышать про мошенничества во время онлайн-покупок, из-за чего многие граждане остаются без своих денег. Однако от этой беды можно с легкостью уберечься при соблюдении простых правил.

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Эксперт в области кибербезопасности Олег Седов назвал три способа, которые помогут спасти средства на карте при онлайн-покупках.

Во-первых, можно завести «грязную карту», которую вы будете пополняться только в случае необходимости, а в остальное время оставлять без денег.

Во-вторых, полезно установить лимит списания с карты. В этом случае при списании средств банк будет запрашивать подтверждение операции, что позволит остановить действия мошенников.

В-третьих, эксперт советовал чаще обновлять пароли — хотя бы раз в полгода.

Источник: «Вечерняя Москва»