Доллар прогнулся перед рублем: новый курс валюты огласила Московская биржа

Московская биржа обнародовала свежие данные по прошедшим валютным торгам от 28 октября. Данные свидетельствуют об очередном падении курса доллара и укреплении отечественного рубля.

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Также российские деньги показали отличные результаты относительно юаня и евро.

Доллары продавались в первой половине дня 28 октября на Мосбирже за 1,55 рубля, евро — 61,51 рубля, юань — 8,47.

Таким образом, курс доллара снизился на 18 копеек, евро — на 19 копеек, юаня — на одну копейку.