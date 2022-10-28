Процесс запущен: владельцы банковских вкладов окажутся перед серьезным выбором

Для владельцев банковских вкладов скоро все изменится. Уже с 26 октября финансово-кредитные организации начали менять условия депозитов, и людям стоит пересмотреть сотрудничество по ним.

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Многие россияне хранят деньги на банковских вкладах. И за последние полгода стали свидетелями крутого пике доходов по ним – от небывало высоких до разочаровывающе низких. Однако, процесс повышения процентных ставок запущен, и многие банки уже обеспечили рост доходности. Так что людям лучше пересмотреть договорные условия и выбрать более выгодный вклад, учитывая, что предложений все больше, сообщает Primpress. Выбор предстоит серьезный.