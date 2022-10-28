Административный «сюрприз»: новый штраф до трех тысяч рублей появится в ноябре

Россиян с закрутками в подвалах многоквартирных домов могут оштрафовать до трех тысяч рублей.
Эксперт Елена Кудерко рассказала, чего стоит опасаться гражданам. Особенно в крупных городах.
«Объясняется это тем, что подвалы в многоэтажках являются помещениями для расположения коммуникаций и инженерного оборудования. То есть собственники квартир не имеют право складировать какие-либо вещи в подвальных помещениях и касается это, естественно, не только закатанных банок, однако это один из наиболее популярных предметов, которые можно найти под домом. А с учетом того, в каких количествах они делаются, то и один из самых громоздких», – объяснила юрист в беседе с 1prime.ru.
К слову, если в подвале есть «кладовка», то у МЧС не возникнут вопросы к любителям заготовок в банках. Главное – не загораживать соленьями проходы.
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