Шоу должно продолжаться: начались съемки «голубых огоньков»

Федеральные каналы готовятся к Новому году. Несмотря на заявления об отмене «голубых огоньков», их все же покажут зрителям.

Уникальные, а не собранные за предыдущие годы, программы россияне увидят 31 декабря. Об этом сообщили в aif.ru.

К слову, обычно съемки новогодних шоу проходили в ноябре и декабре. А в этом году все федеральные каналы занялись подготовкой уже в конце октября.