Шоу должно продолжаться: начались съемки «голубых огоньков»

Новый год

Новый Год. Фото: Global Look Press

Ранее говорилось об отмене свежих новогодних программ в праздничную ночь.

Федеральные каналы готовятся к Новому году. Несмотря на заявления об отмене «голубых огоньков», их все же покажут зрителям.

Уникальные, а не собранные за предыдущие годы, программы россияне увидят 31 декабря. Об этом сообщили в aif.ru.

К слову, обычно съемки новогодних шоу проходили в ноябре и декабре. А в этом году все федеральные каналы занялись подготовкой уже в конце октября.

 

Напомним, ранее россиянам предложили брать новую ипотеку. По словам застройщиков, она будет выгоднее остальных банковских предложений.

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