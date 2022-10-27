Замена «околонулевой»: новый вид ипотеки придумали для россиян

Стройка

Стройка. Фото: Global Look Press

Застройщики решили порадовать тех, кто хочет платить меньше за еще не готовое жилье.

Новая траншевая ипотека стала альтернативой «околонулевой».

Финансовый эксперт Алексей Кричевский рассказал, что траншевая ипотека выдается частями. Об этом заявили в News.ru.

Предлагаемый вариант ипотеки может заинтересовать покупателя больше, чем другие банковские предложения. Так как кредит на приобретение квартиры в новостройке будет разделен на несколько этапов — траншей.

Например, первый — на время участия в долевом строительстве, а второй — после получения недвижимости.

К слову, один из главных плюсов траншевой ипотеки — выплаты по кредиту начинаются с момента заселения. 

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