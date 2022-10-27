Замена «околонулевой»: новый вид ипотеки придумали для россиян

Новая траншевая ипотека стала альтернативой «околонулевой».
Финансовый эксперт Алексей Кричевский рассказал, что траншевая ипотека выдается частями. Об этом заявили в News.ru.
Предлагаемый вариант ипотеки может заинтересовать покупателя больше, чем другие банковские предложения. Так как кредит на приобретение квартиры в новостройке будет разделен на несколько этапов — траншей.
Например, первый — на время участия в долевом строительстве, а второй — после получения недвижимости.
К слову, один из главных плюсов траншевой ипотеки — выплаты по кредиту начинаются с момента заселения.
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