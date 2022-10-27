Замена «околонулевой»: новый вид ипотеки придумали для россиян

Новая траншевая ипотека стала альтернативой «околонулевой».

Финансовый эксперт Алексей Кричевский рассказал, что траншевая ипотека выдается частями. Об этом заявили в News.ru.

Предлагаемый вариант ипотеки может заинтересовать покупателя больше, чем другие банковские предложения. Так как кредит на приобретение квартиры в новостройке будет разделен на несколько этапов — траншей.

Например, первый — на время участия в долевом строительстве, а второй — после получения недвижимости.