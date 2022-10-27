От этой валюты придется отказаться: доллар и евро в России прошли точку невозврата

В этом году многое изменилось в экономике России. Доллар и евро резко подешевели и даже впервые за много лет сравнялись минувшим летом. Теперь эксперты не перестают строить прогнозы, что станет с рублем в 2023 году. Многие считают, что хорошей альтернативой доллару сегодня становится китайский юань.
Отказ от расчетов в долларах и евро является для России необратимым процессом. Так считает президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Об этом он высказался, выступая на XV Веронском Евразийском экономическом форуме, который проходит в Баку.
«С учетом текущей тенденции уже в среднесрочной перспективе нашими основными внешнеторговыми партнерами будут Китай, страны ЕАЭС, Турция, Индия, государства Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки, Африканского континента. Переход на национальные валюты именно с этой группой стран — важнейший для нас приоритет», — пояснил Костин.
Евразийский экономический форум, который 14 лет проходил в итальянской Вероне, 27 октября открылся Баку, сменив площадку и собравшись на стыке Европы и Азии.