От этой валюты придется отказаться: доллар и евро в России прошли точку невозврата

В этом году многое изменилось в экономике России. Доллар и евро резко подешевели и даже впервые за много лет сравнялись минувшим летом. Теперь эксперты не перестают строить прогнозы, что станет с рублем в 2023 году. Многие считают, что хорошей альтернативой доллару сегодня становится китайский юань.