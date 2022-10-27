Наличным быть: россиян дезинформировали по поводу цифрового рубля

Граждан России предупредили, что в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали недостоверную информацию о национальной валюте.
В сообществе «Взломай реальность» отметили, что за введением цифрового рубля последует отмена наличных. Также шла речь о блокировке счетов людей, которые не захотят переходить на цифровую валюту.
«Эти валюты будут полностью контролироваться и лимитироваться центральным банком и никакой анонимности не будет. У каждого будет цифровой кошелек, напрямую в Центробанке и только с помощью него получится совершать покупки», — заявили в сообществе.
В действительности у национальной валюты России три формы: наличная, безналичная и цифровая. Об этом сообщили в lenta.ru со ссылкой на Центробанк.
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