Уже с марта 2023 года: в России изменят порядок оформления водительских прав

В последнее время все чаще ловят нарушителей на дорогах с помощью камер и квадрокоптеров. Не так давно появились штрафы за выброс мусора на проезжую часть из машины. С помощью камер также вычисляют тех, кто заклеивает цифры и буква на госномере.

Появились и удобства для владельцев автомобилей. С 1 октября россияне смогут предъявлять водительские права через приложение «Госуслуги Авто».