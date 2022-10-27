Уже с марта 2023 года: в России изменят порядок оформления водительских прав

ГИБДД

Фото: Global Look Press

МВД России подготовило проект поправок, уточняющий новые положения для оформления водительских удостоверений.

В последнее время все чаще ловят нарушителей на дорогах с помощью камер и квадрокоптеров. Не так давно появились штрафы за выброс мусора на проезжую часть из машины. С помощью камер также вычисляют тех, кто заклеивает цифры и буква на госномере.

Появились и удобства для владельцев автомобилей. С 1 октября россияне смогут предъявлять водительские права через приложение «Госуслуги Авто». 

Теперь МВД России подготовило проект поправок, уточняющий новые положения для оформления водительских удостоверений. Изменения начнут действовать с марта 2023 года. Разработанный МВД России документ внесет изменения в порядок оформления водительских прав.
 

Так, например, отучившись на категорию CE (грузовые автомобили с прицепом) и при наличии действующего не менее года водительского удостоверения категории В (легковые автомобили и небольшие грузовики), водителю не придется проходить программу профессиональной подготовки на получение категории BЕ (легковые автомобили с прицепом).

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«В целях реализации новелл проектом приказа уточняются вопросы оформления водительского удостоверения в части внесения сведений об открытии категорий и подкатегорий в соответствующие разделы водительского удостоверения», — сообщается на официальном сайте Госавтоинспекции.

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