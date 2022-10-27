Юрист предупредил о серьезных штрафах при неправильной подготовке дачи к зиме

Конец октября-начало ноября - традиционное время для завершения дачного сезона в России. Готовиться к грядущей зиме нужно не только с пользой, но и в соответствии с законом. Об этом напомнила доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.
На территориях частных домов и на землях общего пользования запрещено разводить костры и сжигать мусор, траву, листву. Кроме специально оборудованных мест и разрешенных способов.
Юрист напомнил, что избавляться от опавшей листвы, сухих веток на своей территории можно путем сжигания. Однако существует несколько нюансов. Для сжигания отходов нужна специальная яма - не менее 30 см глубиной и больше метра в диаметре.
Бочка или яма должны находиться на расстоянии минимум пяти метров от жилых домов, 100 метров - от хвойного леса, 30 метров - от лиственного леса. По словам юриста, в 10 метрах от места сжигания мусора не должно быть сухой листвы и веток, горючих материалов.
«Еще один нюанс - если участок расположен на торфяных почвах, то сжигать на нем мусор вообще нельзя», - напоминает эксперт, передает «Прайм».
За неисполнение этих правил грозит наказание. Для физических лиц - от пяти тысяч до 15 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 400 тысяч рублей.
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Солдатова также напомнила о запрете оставлять бытовой мусор на дачном участке до весны. В противном случае, это может караться штрафом от двух тысяч до трех тысяч рублей.
Еще один штраф грозит за невывоз снега, в том числе и поздней осенью. Речь идет о сугробах, которые мешают свободному проезду пожарной техники, скорой помощи. В таком случае владельцу также полагается штраф. А если речь идет о дорогах внутри СНТ, то штраф заплатит председатель или само садовое товарищество.