Сборные России по волейболу не допустили к отбору на Олимпиаду 2024 года

Мужскую и женскую сборные России по волейболу отстранили от участия в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом сказано на сайте Международного олимпийского комитета.
МОК опубликовал списки участников отбора на олимпийский турнир. В мужских и женских соревнованиях примут участие по 24 сборные. От квалификации освободили французские команды, как представители страны-хозяйки они получили прямую путевку на состязания.
«Команды, занявшие места с первого по 26-е в мировом рейтинге, за исключением Франции и России, будут соревноваться в квалификации», — заявил МОК.
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Напомним, на предыдущей Олимпиаде в Токио в 2021 году мужская сборная России дошла до финала. Для женской России потолком на турнире стал четвертьфинал, где отечественная команда со счетом 1:3 по партиям проиграла бразильянкам.