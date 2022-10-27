Сборные России по волейболу не допустили к отбору на Олимпиаду 2024 года

Мужскую и женскую сборные России по волейболу отстранили от участия в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом сказано на сайте Международного олимпийского комитета.

МОК опубликовал списки участников отбора на олимпийский турнир. В мужских и женских соревнованиях примут участие по 24 сборные. От квалификации освободили французские команды, как представители страны-хозяйки они получили прямую путевку на состязания.