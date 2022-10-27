Пенсионеров предупредили о риске потерять важную льготу

Налоговая служба может признать предпринимательской деятельностью тот факт, что пенсионеры сдают в аренду свою квартиру. Об этом предупредили эксперты в области пенсионного обеспечения.
Российские пенсионеры рискуют потерять льготу по оплате имущественного налога. Как оказалось, Верховный суд страны придерживается трактовки, что предпринимательской деятельностью считается использование квартиры не в нуждах собственника, сообщает «Российская газета».
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Эксперты объяснили: если жилплощадь приобретают для сдачи в аренду или уже сдается, пока не найден новый покупатель, то пенсионер потеряет свое право на получение льготы. При этом каждый конкретный случай будет разбираться надзорными органами индивидуально.