Пенсионеров предупредили о риске потерять важную льготу

Налоговая служба может признать предпринимательской деятельностью тот факт, что пенсионеры сдают в аренду свою квартиру. Об этом предупредили эксперты в области пенсионного обеспечения.

Российские пенсионеры рискуют потерять льготу по оплате имущественного налога. Как оказалось, Верховный суд страны придерживается трактовки, что предпринимательской деятельностью считается использование квартиры не в нуждах собственника, сообщает «Российская газета».