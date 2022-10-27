Погода в Москве испортится: город накроют дожди и порывистый ветер

Сухая и солнечная золотая осень заканчивается. В центр России идут ненастные циклоны сразу с двух сторон: один с северо-запада, из Скандинавии, другой — с юга, Балкан. В результате в Москве и области будет тепло, но сыро и очень ветрено.

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28 октября днем будет +10 градусов и небольшой дождь. А 29 октября столицу и область ждет очень теплая ночь, до +9 градусов. Днем будет еще теплее — до +12. Такая температура на 6–7 градусов выше климатической нормы, обычно такая погода бывает в двадцатых числах сентября.

Ночью пройдут дожди в некоторых районах, а днем зарядят уже по всей столице и области. Видимость на автотрассах может ухудшиться до 2 км.

Пик ненастья придется на 30 октября. За несколько часов выпадет 6–7 мм осадков. Это будет сильный осенний дождь. Он будет идти и в первую половину дня воскресения. Лишь к вечеру в облаках появятся просветы.

Ночная и дневная температура в этот день будет практически одинаковой. Ночью +8… +10, днем до +11 градусов. Ветер будет развивать скорость до 18 м/сек. По метеорологической классификации такой ветер считается сильным, предупреждают синоптики Московского метеобюро и центра «Фобос».