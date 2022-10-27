Погода в Москве испортится: город накроют дожди и порывистый ветер

Погода в этом году особенно непредсказуема. Летом были как очень жаркие дни в Москве, так и сильные грозы. Осень настала в столице резко, погрузив жителей города в холодную погоду. А обещанное бабье лето так и не настало. Хотя в октябре было несколько теплых дней. Недавно синоптики признались, что в Москве аномально теплая погода для этого периода.
На днях эксперты признались, что снег в Москве выпадет не скоро. При этом Крым накрыла плохая погода с дождями и ветром. А теперь синоптики признались, что в последние выходные октября в столице погода испортится.
Сухая и солнечная золотая осень заканчивается. В центр России идут ненастные циклоны сразу с двух сторон: один с северо-запада, из Скандинавии, другой — с юга, Балкан. В результате в Москве и области будет тепло, но сыро и очень ветрено.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
28 октября днем будет +10 градусов и небольшой дождь. А 29 октября столицу и область ждет очень теплая ночь, до +9 градусов. Днем будет еще теплее — до +12. Такая температура на 6–7 градусов выше климатической нормы, обычно такая погода бывает в двадцатых числах сентября.
Ночью пройдут дожди в некоторых районах, а днем зарядят уже по всей столице и области. Видимость на автотрассах может ухудшиться до 2 км.
Пик ненастья придется на 30 октября. За несколько часов выпадет 6–7 мм осадков. Это будет сильный осенний дождь. Он будет идти и в первую половину дня воскресения. Лишь к вечеру в облаках появятся просветы.
Ночная и дневная температура в этот день будет практически одинаковой. Ночью +8… +10, днем до +11 градусов. Ветер будет развивать скорость до 18 м/сек. По метеорологической классификации такой ветер считается сильным, предупреждают синоптики Московского метеобюро и центра «Фобос».