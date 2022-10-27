Эксперт предупредил об опасности звонков от коллекторов на некоторые номера телефонов

Некоторые пользователи новых телефонных номеров могут столкнуться с неожиданными звонками от коллекторов. Операторы сотовой связи имеют ограниченный список номеров, и у них нет возможности каждому новому абоненту давать номер, которым ранее никто не пользовался. Это может привести к возникновению проблем у новых владельцев номера.

Эксперт Алексей Раевский подтвердил агентству «Прайм», что новым абонентам могут поступать звонки, адресованные бывшему владельцу номера. К примеру, если прошлый владелец имеет какие-то банковские долги или что-то подобное. Новому пользователю номера могут звонить компании по взысканию долгов.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».