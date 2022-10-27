«В меню пополнение»: Burger King будет продавать вино в России

Burger King в качестве эксперимента начнет продавать вино в московском аэропорту Внуково в 2023 году. Компания уже получила алкогольные лицензии. Алкогольный напиток в меню фастфуда может в два раза увеличить средний чек.

«Мы должны исследовать спрос и возможную реакцию гостей», — сказал представитель компании, передает РБК.

О каких марках вин и производителях идет речь, в сети ресторанов быстрого питания не уточнили и добавили, что продажу крепкого алкоголя в меню не рассматривают. Из алкоголя в меню у Burger King пока есть только пиво компании «Балтика».

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