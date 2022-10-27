Владимир Путин сделает важное заявление на «Валдае» 27 октября

27 октября президент Владимир Путин выступит на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». И, как ожидается, сделает важное заявление, выходящее далеко за пределы мероприятия.

«Будет достаточно объемное выступление президента, затем ответы Путина на вопросы участников пленарной сессии, — отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. — Вот сегодня главное событие дня, которое наверняка потом много дней предстоит анализировать, его содержание. Изучать, читать и перечитывать».

Добавим, что тема заседания «Валдая» в этом году — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Вероятно, речь пойдет о западных санкциях и политических стремлениях России.

Начало заседания было намечено на 16 часов, однако к 16:45 прямая видеотрансляция речи президента еще не началась.

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