Как прочесть удаленное сообщение в Telegram: есть три способа

Иногда случается, что человек, с которым вы ведете переписку в Telegram, удаляет сообщения, причем они удаляются не только в его смартфоне, но и у других участников чата. Такое может случиться как во время эмоционального общения с близкими людьми, так и в чатах с мошенниками, которые в определенный момент начинают «заметать следы».

Как же прочитать удаленные собеседником сообщения? Сделать это может даже новичок, но при условии, что он заранее позаботился об их сохранении. Запомните эти три способа, и, возможно, придет день, когда они вам пригодятся.

Первый способ — это отключить интернет в телефоне сразу после того, как вы заподозрили, что ваш собеседник может удалить сообщение. Если вы будете в «офлайне», чат не обновится и сообщение не пропадет.

Второй способ — поместить ценное сообщение в «Избранное». Тогда оно сохранится у вас даже после того, как автор решит от него избавиться. Чтобы добавить сообщение в «Избранное», выделите его, выберите в нижней части экрана «Переслать», а затем в самом верху появившегося списка — «Избранное. Сохранить на память».

Третий способ — настроить сохранение сообщений из Telegram в истории уведомлений вашего смартфона. Такая функция есть у многих аппаратов на Android, найти ее можно примерно по такому пути: Настройки – Уведомления – Дополнительные параметры – Журнал уведомлений.

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