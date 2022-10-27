Что покупать вместо долларов: выгодная альтернатива американским деньгам

Как считает международный финансовый консультант Василий Еременко, хорошей альтернативой доллару сегодня становится китайский юань. Именно в эту валюту эксперт советует переводить свои накопления.

По словам Еременко, спрос в России на юань вырос в этом году уже более чем в 10 раз. Но хорошие перспективы отмечаются не только у китайской валюты.

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