Россияне, сбежавшие из страны с февраля, могут попасть в список иноагентов

В четверг, 27 октября, сенатор Андрей Климов сообщил о том, что россияне, покинувшие страну с февраля этого года, могут попасть в список иноагентов.

«Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался.

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А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто», - заявил чиновник.

Напомним, из России в последнее время сбежали Рената Литвинова, Земфира, Алла Пугачева, Чулпан Хаматова, Анатолий Белый и другие артисты.