Назван самый токсичный стиральный порошок

В Росконтроле провели экспертизу стиральных порошков и назвали самый вредный для человека. Например, Persil Expert занял в рейтинге первое место. На второй строчке расположился «Dosia Альпийская Свежесть». «Бронза» досталась Sorti.

Все эти порошки, по данным ведомства, безопасны для стирки.

А вот порошком «Миф 3 в 1 Морозная свежесть» ни в коем случае нельзя стирать детские вещи! При этом в маркировке про это ничего не указано.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».