Назван самый токсичный стиральный порошок

В Росконтроле провели экспертизу стиральных порошков и назвали самый вредный для человека. Например, Persil Expert занял в рейтинге первое место. На второй строчке расположился «Dosia Альпийская Свежесть». «Бронза» досталась Sorti.
Все эти порошки, по данным ведомства, безопасны для стирки.
А вот порошком «Миф 3 в 1 Морозная свежесть» ни в коем случае нельзя стирать детские вещи! При этом в маркировке про это ничего не указано.
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«Этот порошок подходит только для взрослых вещей. Соблюдайте меры предосторожности и не трогайте порошок руками», — сообщили в Росконтроле.