Придется платить больше: на «Госуслугах» грядут изменения, которые касаются всех россиян

Всех пользователей портала государственных услуг со следующего года ждет огорчение. С 1 января отменяется полюбившаяся многим скидка, которая помогала людям экономить на оплате госпошлины.
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Люди уже привыкли, что при оформлении, например, загранпаспорта можно ощутимо сэкономить – вместо 5 тысяч сейчас они еще могут заплатить 3,5 тысячи рублей. Но скоро все без исключения пользователи лишатся возможности сэкономить.
Пока еще есть время, можно успеть воспользоваться скидкой. Она распространяются, напомним, на уже упомянутый загранпаспорт, а также оплату пошлины на получение или замену российского паспорта, оформление водительского удостоверения. Также сэкономить можно при регистрации или расторжении брака. Размер скидки составляет 30%, напоминает Роскачество.