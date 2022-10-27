Придется платить больше: на «Госуслугах» грядут изменения, которые касаются всех россиян

Всех пользователей портала государственных услуг со следующего года ждет огорчение. С 1 января отменяется полюбившаяся многим скидка, которая помогала людям экономить на оплате госпошлины.

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Люди уже привыкли, что при оформлении, например, загранпаспорта можно ощутимо сэкономить – вместо 5 тысяч сейчас они еще могут заплатить 3,5 тысячи рублей. Но скоро все без исключения пользователи лишатся возможности сэкономить.