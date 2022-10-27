Только на карту «Мир»: россияне смогут получить 15 700 рублей от государства

С конца октября этого года жителям России предоставляется возможность получить денежное вознаграждение за сдачу крови или плазмы на безвозмездной основе.

Те, кто сдавал кровь 40 раз или плазму 60 раз, могут оформить удостоверение почетного донора. Затем нужно подать заявление о назначении выплаты в соцзащиту или в МФЦ.

«С конца октября такую выплату россиянам начнут перечислять только на банковские карты национальной платежной системы «Мир». Подобное решение было принято правительством, и оно позволит унифицировать процесс перечисления денег гражданам от государства», – сообщили в primpress.ru.

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