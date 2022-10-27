Незакрытые чеки: юрист рассказал, как обманывают на кассах самообслуживания

Кассы самообслуживания – не редкость в современных гипермаркетах. Их ставят, чтобы ускорить поток покупателей. Однако не спешите и внимательно проверяйте, за кого вы платите.

На экране кассы самообслуживания могут «висеть» в ожидании невнимательного потребителя незакрытые чеки. Недобросовестные покупатели таким способом приобретают продукты даром.

Юрист Юрий Соловьев рассказал, как происходит обман на кассах.