Незакрытые чеки: юрист рассказал, как обманывают на кассах самообслуживания

Кассы самообслуживания – не редкость в современных гипермаркетах. Их ставят, чтобы ускорить поток покупателей. Однако не спешите и внимательно проверяйте, за кого вы платите.
На экране кассы самообслуживания могут «висеть» в ожидании невнимательного потребителя незакрытые чеки. Недобросовестные покупатели таким способом приобретают продукты даром.
Юрист Юрий Соловьев рассказал, как происходит обман на кассах.
«Они подходят к терминалу, считывают специальным устройством штрих-коды товаров, а затем имитируют оплату картой и покидают магазин. В результате таких действий на кассе для самостоятельной оплаты образуется незакрытый чек», – отметил юрист.
«Если в чеке будут обнаружены лишние товары, необходимо обратиться к администрации. Работник администрации вместе со службой безопасности проверит данные с камер видеонаблюдения и произведет возврат излишне уплаченных средств. Будьте бдительны», — резюмировал Соловьев в беседе с 1prime.ru.
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